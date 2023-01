Ricardo Stuckert será secretário do Audiovisual

Como secretário do audiovisual, ele terá como uma das tarefas cuidar da imagem de Lula edit

247 - O fotógrafo Ricardo Stuckert, que registra a rotina do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), será secretário do Audiovisual, dentro da Secretaria de Comunicação Social (Secom) do governo federal.

A informação foi antecipada pelo ministro da Secom, Paulo Pimenta. Como secretário do audiovisual, ele terá como uma das tarefas cuidar da imagem de Lula.

Um dos maiores fotojornalistas do país, Ricardo Stuckert publicou em 2018 um livro com centenas de imagens dos primeiros mandatos de Lula. Stuckert também foi diretor de fotografia de Democracia em Vertigem, que concorreu ao Oscar e retratou a devastação do Brasil desde o golpe de 2016.

Perca o fôlego com estes dois minutos da vida de Ricardo Stuckert (@ricardostuckert) hoje, na posse de @LulaOficial 🥵 pic.twitter.com/eLqPmPPIMf — Jeff Nascimento (@jnascim) January 1, 2023





