Roberto Cabrini aparece exaltado com Augusto Nunes após programa da Jovem Pan (vídeo)

247 - O jornalista Roberto Cabrini pareceu estar exaltado enquanto conversava com o jornalista Augusto Nunes após participação no programa "Direto ao Ponto", da Jovem Pan, nesta segunda-feira (28).

Depois de a cena ir ao ar, o vídeo viralizou nas redes sociais.

Cabrini aparenta estar bravo com Augusto Nunes, fazendo muitos gestos com as mãos e até chegando a apontar o dedo para o colega.

O jornalista, por meio de rede social, negou uma suposta briga: "papo normal entre colegas.O programa dele é excelente”.