Roberto Jefferson diz que dois ministros do STF “gostam de negão” e “usam saia”

O novo aliado do governo Bolsonaro, Roberto Jefferson, promoveu graves ofensas contra ministro do Supremo Tribunal Federal, com ataques homofóbicos e falas racistas edit

DCM - Em entrevista ao canal ‘Questione-se’ nesta segunda-feira (20), do bolsonarista Renato Barros, o novo aliado do governo Bolsonaro, Roberto Jefferson, promoveu graves ofensas contra ministro do Supremo Tribunal Federal, com ataques homofóbicos e falas racistas.

‘Tem dois ministros lá que tem esses gostos(…) tem dois ministros que são meninas. Tem ministros de rabo preso e dois de rabo solto, conhecidos. Um é o (sic) Carmen Miranda, e o outro é Lulu boca de veludo (…) e eles querem fazer pauta de gênero, porque eles ainda não encontraram o deles (…) tem dois sodomitas ministros’, afirmou.

Veja abaixo:

