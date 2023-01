Robson Sávio critica "perigosa manipulação" da capa da Folha

Apoie o 247

ICL

247 - Doutor em Ciências Sociais e pós-doutor em Direitos Humanos, Robson Sávio foi mais um a criticar a imagem de capa da edição impressa da Folha de S. Paulo desta quinta-feira (19).

"A perigosa manipulação da realidade na montagem da foto da capa do jornal, desta quinta, numa sociedade vingativa, manipulável por estímulos imagéticos e pela pós-verdade, num contexto de ameaças golpistas e terroristas também dirigidas ao chefe do Executivo exige a responsabilidade ética e estética do jornalismo.Imagens podem instigar memórias, afetos e atos de distintos atores sociais que desejam, de fato, a morte (eliminação) do presidente. Pela gravidade da situação, não se pode naturalizar esse tipo de abordagem jornalística", escreveu no Twitter.

A foto, que se utiliza de uma técnica de sobreposição de imagens, sugere o assassinato do presidente Lula (PT). A autora, Gabriela Biló, afirmou que "fotojornalismo não é feito para agradar" e que "minhas fotos são o espelho do meu olhar".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.