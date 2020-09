Roda Viva chama FHC pela oitava vez e mantém veto a Lula

247 - Programa conhecido por atender os interesses tucanos, o Roda Viva chamou o ex-presidente FHC pela oitava vez. A informação seria quase trivial, não fosse o veto escandaloso que a emissora e a fundação (Padre Anchieta, que sustenta financeiramente a TV Cultura) mantém a o ex-presidente Lula.

A jornalista Cynara Menezes comentou no Twitter: “o roda viva já entrevistou FHC sete vezes. vai entrevistar pela oitava vez em "comemoração" aos 34 anos do programa. Quando eu trabalhava na folha, esse tipo de coisa se chamava de "operação portugal", uma matéria de interesse do patrão.”

O jornalista Tiago Barbosa também criticou o programa: “entrevistar FHC é atestado de iniquidade dessa assessora de tucano do Roda Viva. Recusou-se a entrevistar Lula sob a ridícula desculpa de que “não era um player” - enquanto Al Jazeera, RT, El País e outras mídias internacionais procuram o petista para entender o Brasil e o mundo.”

o roda viva já entrevistou FHC sete vezes. vai entrevistar pela oitava vez em "comemoração" aos 34 anos do programa.

quando eu trabalhava na folha, esse tipo de coisa se chamava de "operação portugal", uma matéria de interesse do patrão — cynara menezes (@cynaramenezes) September 14, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.