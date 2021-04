Rodrigo Bocardi é acusado de xenofobia no Bom Dia SP e se revolta: 'Olha o nível'

247 - O jornalista Rodrigo Bocardi foi acusado de xenofobia durante o Bom Dia SP desta sexta-feira (16). O apresentador leu o comentário de um internauta chamado Emerson dizendo que ele foi preconceituoso ao dizer, em conversa com a repórter Cristina Mayumi, que não gostava do calor de Cuiabá, capital do Mato Grosso. "Olha o nível", disparou ele em tom de revolta. A informação é do portal Na Telinha.

"Mais cedo, a repórter Cristina Mayumi, que vem do centro-oeste, estava falando do friozinho aqui em São Paulo. Eu falei: 'Nossa, lá em Cuiabá, o tempo que eu fiquei lá fazendo reportagem, sofria com o calor, tinha que usar uma toalha na hora de aparecer em frente à câmera, porque transpirava muito'", relatou Bocardi,

Na sequência, o jornalista mostrou e leu em voz alta a crítica do seguidor ao diálogo dele com a repórter. "Requintes de xenofobia ao se reportar com extrema rispidez à repórter que falou ser do centro-oeste e que não estava acostumada com o frio de SP. Falando sobre o sofrimento que passou Cuiabá, ficou evidente sua repulsa --mais na forma do que no conteúdo",

"Mas olha o ponto em que a gente está! Você não pode falar da temperatura, porque tem ar de xenofobia! Então você não pode respirar mais,

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.