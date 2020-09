Rodrigo Constantino dá gargalhadas ao comentar 120 mil mortes causadas pela Covid-19 (VÍDEO)

247 - Ao interromper uma fala do jornalista Josias de Souza, em transmissão na rádio Jovem Pam nesta quarta-feira (3), que lamentava as mais de 120 mil mortes causadas pela Covid-19 no Brasil, o bolsonarista Rodrigo Constantino caiu na gargalhada ao vivo, deixando todos os jornalistas visivelmente constrangidos.

Josias pediu respeito a Constantino, ao menos para que ele terminasse sua fala.

Veja a cena:

