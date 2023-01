Rodrigo Constantino e Zoe Martinez são oficialmente demitidos da Jovem Pan após afastamento

Apoie o 247

247 - Após um período de afastamento, a Jovem Pan decidiu demitir os comentaristas Rodrigo Constantino e Zoe Martinez . A decisão ocorre após o MPF (Ministério Público Federal) anunciar ter aberto inquérito para apurar a conduta do grupo. O órgão vai investigar a veiculação de notícias falsas, estímulo a ataques antidemocráticos e comentários abusivos feitos pelos comentaristas.

Além disso, a campanha “Desmonetiza Jovem Pan”, do grupo Sleeping Giants, que denuncia as fake news da emissora, conseguiu tirar 24 anunciantes da empresa.

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, a informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da emissora. Questionada sobre a possível demissão de outros nomes, eles não responderam.

No mesmo dia do anúncio da investigação, Antonio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha, presidente do grupo, também foi afastado do cargo, mas continua no Conselho de Administração da empresa. Quem ocupa o posto agora é Roberto Alves de Araújo, que trabalha no veículo desde 2013.

