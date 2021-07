Rodrigo Constantino tem vídeo bloqueado no YouTube: “desinformações médicas”

No vídeo, o jornalista bolsonarista Rodrigo Constantino disse que os efeitos colaterais das vacinas contra a Covid-19 poderiam ser piores que o próprio vírus edit

247 - O jornalista bolsonarista Rodrigo Constantino teve seu vídeo chamado “Remédio não pode ser pior do que doença” retirado do YouTube. Ele violou a “política de desinformações médicas” da plataforma. A informação foi dada pelo próprio jornalista, nesta sexta-feira (2), na sua conta do Twitter. “Complicado…”, disse ele.

No vídeo, Constantino disse que os efeitos colaterais das vacinas contra a Covid-19 poderiam ser piores que o próprio vírus.

Confira abaixo o recado emitido pelo YouTube:

Gostaríamos de informar que nossa equipe revisou seu conteúdo e acreditamos que ele viola nossa política de desinformações médicas. Sabemos que você pode não ter percebido que isso foi uma violação de nossas políticas, então não estamos fechando o seu canal. No entanto, removemos o seguinte conteúdo do YouTube:

Remédio não pode ser pior do que doença

Sabemos que isso pode ser uma notícia desapontadora, mas é nosso trabalho garantir que o YouTube seja um lugar seguro para todos. Se você acha que cometemos um engano, você pode apelar da decisão – você encontrará mais detalhes abaixo.

O que diz nossa política

O YouTube não permite conteúdo que contesta explicitamente a eficácia das orientações das autoridades de saúde locais ou da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre distanciamento social e auto-isolamento que podem levar as pessoas a agir contra essa orientação.

