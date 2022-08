Rodrigo Vianna: "a Globo hoje foi tchutchuca do capitão"

Apoie o 247

247 - O jornalista Rodrigo Vianna, apresentador do Boa Noite 247, avaliou que tanto a Globo quanto Jair Bolsonaro não se saíram bem na primeira entrevista do Jornal Nacional com candidatos a presidente.

"Ele nao foi nocauteado (longe disso) mas não vi uma boa performance do nojento. Ficou no zero a zero", afirmou Vianna. Segundo o jornalista, Bolsonaro até pode comemorar porque passou quase ileso pelo JN. "Mas não foi uma entrevista pra mudar muita coisa na eleição", afirmou.

"Já o Bonner (e o Ali Kamel no ponto) foram mal. Mansinhos, atrapalhados. Serão assim com Lula? A Globo hoje foi tchutchuca do capitão", afirmou.

Ficou no zero a zero.





