Rogério Correia: Dallagnol está acima das leis?

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) questionou a ação do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, que afrouxou a tensão no CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) pela punição a Deltan Dallagnol. Ele lamentou: “Fux suspende punição a Dallagnol que se torna acima das leis” edit