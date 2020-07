Rovai defende apoio a Boulos em São Paulo: “é obrigação da esquerda levar um candidato ao segundo turno”

247 - O jornalista Renato Rovai, editor da Revista Fórum, defendeu que o PT deixe de lado o nome de Jilmar Tatto e apoie a candidatura de Guilherme Boulos (PSOL) à prefeitura de São Paulo. Em live transmitida na TV 247, Rovai também comentou o cenário no Rio de Janeiro. Para ele, o PSOL deveria guardar a candidatura da deputada estadual Renata Souza e apoiar o nome da deputada federal Benedita da Silva (PT).

“Tem que apoiar o Boulos em São Paulo, é a minha opinião. Eu acho que chegou o momento em que se o PT não tiver um candidato para a disputa tem que apoiar o Boulos, é obrigação da esquerda levar um candidato ao segundo turno. E no Rio de Janeiro? A Renata Souza é uma candidata jovem, legal, mas exatamente do perfil da Benedita. Eles lançam uma candidata para disputar voto com a Benedita? É essa a estratégia do PSOL? Se for, é muito feio, muito feio. Entre a Benedita e a Renata, quem tem mais experiência para assumir uma prefeitura em um momento desse? É a Benedita”.

De acordo com Rovai, nem Jilmar Tatto e nem Renata Souza conseguirão chegar ao segundo turno em suas respectivas cidades. “Da mesma forma que aqui a gente está falando em São Paulo que o Jilmar hoje não tem as condições para fazer uma aliança para ir para a disputa e levar ao segundo turno essa eleição, é o que a gente tem que falar da Renata. ‘Se a Renata tiver mais votos que a Benedita eu quero ver o que você vai falar, Rovai’, eu não duvido que o Jilmar também tenha mais votos que o Boulos, mas os dois vão abraçados para o fundo do mar, nenhum dos dois vai para o segundo turno”.

