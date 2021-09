RR Soares é condenado a pagar dívida de 16 milhões após dar calote na Band

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A Justiça de São Paulo condenou a Igreja Internacional da Graça de Deus, fundada pelo empresário RR Soares, a pagar uma dívida de cerca de R$ 16,2 milhões com o fundo de investimento Distressed. A informação é do jornalista Rogério Gentile, em sua coluna no portal UOL.

A dívida é referente ao aluguel de três meses (maio, junho e agosto de 2020) da grade de programação da TV Bandeirantes, na qual é exibido o "Show da Fé", comandado pelo empresário.

O valor deve ser pago ao Distressed, no entanto, pois, de acordo com o processo aberto contra a Igreja, a Band, a fim de antecipar receitas, assinou um contrato por meio do qual cedeu diversos créditos de anunciantes ao fundo de investimento, incluindo os da instituição religiosa. Ou seja, segundo a decisão judicial, a Igreja Internacional da Graça de Deus deveria ter pago os valores do aluguel para o Distressed, mas não o fez.

PUBLICIDADE

A Igreja de RR Soares, que ocupa o horário nobre da Band desde 2003, se defendeu no processo argumentando que, no início de 2020, com a pandemia, renegociou os termos do contrato de arrendamento da grade com a emissora. Disse também à Justiça não estar inadimplente, pois fez, de "boa-fé", os pagamentos diretamente à Band, seguindo as cláusulas do aditivo contratual.

PUBLICIDADE