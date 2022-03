RT dos EUA encerra produção de conteúdo após 10 anos no ar

Apoie o 247

Sputnik - Nesta quinta-feira (3), a emissora RT dos Estados Unidos anunciou o encerramento de sua produção de conteúdo após dez anos no ar.

A T&R Productions, que opera o canal da RT nos EUA, confirmou o fim das atividades da emissora aos funcionários da empresa.

"Como resultado de eventos imprevistos e da interrupção das operações comerciais normais, a T&R Productions, LLC ('T&R') está interrompendo todo o trabalho de produção de televisão em todos os seus escritórios nos Estados Unidos", disse o chefe da empresa, Mikhail Solodovnikov, em citação feita pela emissora.

O chefe da T&R também informou a demissão de todos os funcionários, acrescentando que lamenta a situação.

"A T&R Productions demitiu a maioria de seus funcionários em todas as suas localidades. A decisão foi tomada com grande pesar pela dificuldade que causará aos funcionários da T&R. Gostaríamos de agradecer aos nossos funcionários por anos de trabalho duro e dedicação", afirmou.

Desde o anúncio da operação militar especial russa na Ucrânia, uma série de sanções foi imposta contra Moscou. Além de bloqueios econômicos como o desligamento de parte do sistema bancário russo da Sociedade de Telecomunicações Financeiras Mundial (SWIFT), as mídias estatais russas também foram atingidas. Entre as medidas anunciadas está o banimento da RT e da Sputnik da União Europeia (UE).

