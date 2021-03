Rubens Menin demite chefe da CNN Brasil e muda comando da emissora

Empresário fez o anúncio nesta manhã e diz que o responsável pela implantação do projeto, que veio da Record, irá se dedicar a “projetos editoriais nos Estados Unidos” edit

247 - O empresário Rubens Menin, dono da CNN Brasil, anunciou nesta manhã a troca de comando na emissora, com a saída de Douglas Tavolaro, que veio da Record, do empresário da fé Edir Macedo, para montar o projeto. Rubens anunciou que Tavolaro irá se dedicar a “projetos editoriais nos Estados Unidos”. Leia, abaixo, seu comunicado:

O jornalista Douglas Tavolaro deixa a presidência da CNN Brasil. Tavolaro se dedicará a projetos editoriais nos Estados Unidos. Ele também vendeu sua participação societária para minha família, que passa a deter a totalidade do capital da CNN Brasil em uma transição de consenso e amigável.

O novo CEO será anunciado nas próximas semanas. Além de manter os elevados padrões editoriais e éticos da empresa, ele também será responsável por liderar os investimentos em novas áreas e manter a trajetória de inovação e sucesso da CNN. Para garantir uma transição perfeita, Douglas e o novo CEO trabalharão juntos por um período de 90 dias.

Em nome de todos, eu gostaria de aproveitar para agradecer ao Douglas e reafirmar a importância que ele teve para a CNN Brasil desde a concepção do projeto. Seu desempenho liderando o nosso talentoso time de profissionais foi fundamental para consolidar a empresa como uma das principais e mais premiadas operações jornalísticas do país.

Reitero também o meu compromisso com a independência da emissora, destacando o papel fundamental do nosso Conselho Editorial. Vocês contam com o meu total apoio para continuar praticando o jornalismo independente e imparcial que sempre nos caracterizou e que é reconhecido.

Conto com vocês para voos ainda maiores!

Muito obrigado.

Rubens

