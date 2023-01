Rui Costa afirma no Roda Viva que Lula pode disputar reeleição

Apoie o 247

247 - O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou na noite desta segunda-feira (2) que considera a possibilidade de o chefe tentar a reeleição, mesmo que Lula tenha dito diversas vezes na campanha eleitoral que não disputaria um novo mandato. A declaração foi feita ao programa Roda Viva, da TV Cultura. "Lula falou de coração considerando a sua trajetória e a volta dele pra consolidar a democracia. Mas, se tudo der certo, faremos um governo exitoso. E se Lula continuar com energia e o tesão de 20 anos, quem sabe ele faça um novo mandato", afirmou o ministro.

O ministro criticou as manifestações de caráter golpista em frente aos quartéis e disse que os bolsonaristas se comportam como seitas, que representam apenas uma minoria da população.

Em outro momento, Costa foi questionado sobre como a nova gestão vai dialogar com o agronegócio. Ele disse discordar de que a revogação de decretos de flexibilização de armas desagradaria o setor. "Eu não diria que o agro quer armas. O agro quer produzir alimentos, proteína, milho", afirmou Costa.

O ministro da Casa Civil também comentou sobre a agenda de reformas do terceiro governo Lula. Defendeu que é necessário fazer a reforma tributária ainda este ano para promover justiça social e fazer com que os mais ricos paguem mais impostos do que os mais pobres.

