Rui Costa Pimenta diz na Jovem Pan que Lula deve ser eleito para evitar um Brasil completamente subalterno

247 – O presidente do Partido da Causa Operária, disse na Jovem Pan, que o ex-presidente Lula precisa ser eleito para que o Brasil seja colocado numa posição completamente subalterna. “Uma vitória de Bolsonaro, João Doria ou Sergio Moro levará o país para um desastre histórico. Para o capitalismo internacional, países como o Brasil têm que ser reduzidos a uma posição subalterna. O Brasil perdeu sua indústria, a miséria aumentou. Se nós tivermos mais um governo profundamente submisso a essas diretrizes, poderemos chegar a uma posição que seria difícil voltar", disse ele.

Rui afirmou ainda que "Bolsonaro entende mais a psicologia popular que a própria esquerda" e fez críticas ao identitarismo. “Esse progressismo é uma fachada porque o capitalismo está muito fraco. O capital precisa apresentar uma face humana que defenda, por exemplo, a mulher e os negros”, afirmou. Na entrevista, ele também criticou a política de alianças. “O governo Lula fez algumas reformas importantes, mas você não vai resolver os problemas do país com os donos do país. Você teria que romper. É possível [chegar ao socialismo], em tese, ao fazer reformas políticas e mudar o sistema democrático”, afirmou.

