Rui Costa Pimenta ganha destaque na Folha com crítica ao stalinismo

"O santo padroeiro do capitalismo. Deveria ser São José Stálin, o salvador do capitalismo", diz o presidente do PCO

247 – O presidente do Partido da Causa Operária, Rui Costa Pimenta, que apresenta uma análise política semanal na TV 247, ganhou ampla reportagem da Folha de S. Paulo, em razão do curso que oferece sobre o stalinismo. “O santo padroeiro do capitalismo. Deveria ser São José Stálin, o salvador do capitalismo”, disse Rui. “O stalinismo e a direita têm muito mais em comum do que um contra o outro. Esse negócio dos stalinistas se apresentarem como grandes inimigos da burguesia, e essa do stalinismo, é uma farsa”, diz ele.

Rui também pontua suas diferenças em relação a Stálin. “Nós não temos nada a ver com o stalinismo. O stalinismo não é marxista, não é revolucionário, não é um movimento operário. Se o cidadão falar: o comunismo… O comunismo não! O regime stalinista fez isso”, afirma. “O Stálin colocava total confiança no nazismo. Ele entregou vários membros da direção do Partido Comunista Alemão para o Hitler. Era uma amizade, eram amigos do peito. Stálin é considerado o homem que derrotou o nazismo. Nada poderia estar mais distante da realidade. Ele quase entregou a URSS de bandeja ao nazismo”, afirma.

