Rússia bloqueia acesso de usuários ao Twitter e ao Facebook

247, com Reuters - O regulador de comunicações da Rússia, Roskomnadzor, informou nesta sexta-feira (4) que bloqueou o acesso ao Twitter. O órgão também anuciou o bloqueio do Facebook no país. O Roskomnadzor alegou que o Facebook "discrimina" os canais russos. Também disse que a rede social viola os princípios de liberdade da informação e o acesso desimpedido dos usuários de internet russos à mídia russa.

A decisão acontece em meio à guerra na Ucrânia, depois que tropas russas entraram em solo ucraniano, no dia 24 de fevereiro. A Rússia tem enfrentado sanções. A União Europeia proibiu transmissões dos veículos russos RT e Sputnik nos países do bloco.

A Meta, controladora do Facebook, disse nesta semana que restringiu o acesso ao RT e ao Sputnik em toda a União Europeia e estava rebaixando globalmente o conteúdo das páginas do Facebook e contas do Instagram de veículos controlados pelo Estado russo, bem como postagens contendo links para esses veículos no Facebook.

Empresas de tecnologia como a Alphabet Inc (GOOGL.O) Google também interromperam a publicidade na Rússia.

A Rússia cortou o acesso a vários sites de organizações de notícias, incluindo BBC, Voice of America e Radio Free Europe/Radio Liberty, por divulgar o que diz ser informações falsas sobre suas ações na Ucrânia. consulte Mais informação

Meta tinha cerca de 7,5 milhões de usuários no Facebook na Rússia no ano passado e 122,2 milhões de usuários em seus outros serviços, incluindo Instagram, WhatsApp e Messenger, de acordo com estimativas da Insider Intelligence. A principal rede social russa VK tinha 63 milhões de usuários, estimou o pesquisador.

