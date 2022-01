Sabrina Fernandes: "Alckmin é uma ameaça ao projeto de soberania nacional"

Apoie o 247

Revista Fórum - 2021 foi o ano em que o ex-presidente Lula viu todos os seus processos serem anulados por falta de provas e, como havia prometido, conseguiu provar a sua inocência. Dessa maneira, automaticamente o seu nome retornou ao tabuleiro eleitoral do Brasil.

Apontado como o pré-candidato do Partido dos Trabalhadores às eleições presidenciais de 2022 no Brasil, algumas pesquisas já lhe conferem vitória até mesmo no 1º turno. Porém, o fato é que o primeiro turno em outubro muita coisa está por acontecer. Neste momento, a principal questão se dá em torno de quem será o vice de Lula e numa reviravolta típica da política brasileira, o ex-tucano Geraldo Alckmin é o nome mais forte para ocupar tal posto.

Diante de tal contexto político profundamente complexo e que promete ser ainda mais tenso neste ano que inicia é que versa esta entrevista com a socióloga Sabrina Fernandes, a produtora e apresentadora do canal Tese Onze que hoje conta com 400 mil inscritos no Youtube.

Na entrevista que você confere a seguir vários assuntos que devem dominar a pauta política deste ano que se inicia estão presentes, mas claro, o mais quente de todos também foi assuntado: Geraldo Alckmin como vice de Lula.

“Geraldo Alckmin, é uma figura que representa uma ameaça ao projeto de soberania nacional. É uma figura entreguista, é uma figura que pensa a partir do setor privado e vário outros defeitos que eu poderia nomear aqui”, critica Sabrina Fernandes.

