Sabrina Sato e Duda Nagle anunciam fim de relacionamento após sete anos: "valores, prioridades e objetivos diferentes"

247 - A apresentadora Sabrina Sato e o ator Duda Nagle anunciaram, nesta terça-feira (21), o término de seu relacionamento após sete anos juntos.

Ambos se conheceram em 2016 e são pais da jovem Zoe, de quatro anos. O casal estava noivo desde 2018.

Via instagram, Sabrina afirmou: "será melhor para nós dois. Deixamos de ser um casal, mas continuamos juntos no amor e no cuidado com a nossa filha (...) Neste momento nós queremos protegê-la, e vocês [fãs] podem nos ajudar. Uma separação, por mais dolorosa que seja, não precisa ser causa de inimizade e divisão. Duda e eu faremos tudo da melhor forma, pois, por aqui, o AMOR E O RESPEITO sempre vão prevalecer".

Duda também se pronunciou, afirmando que a decisão ocorreu "em comum acordo e em paz". O ator também justificou o término: “Sabrina e eu temos valores, prioridades e objetivos diferentes como casal e núcleo familiar (...) Não pretendo mais falar sobre esse assunto por um bom tempo".

