Saiba o motivo dos funcionários da CNN Brasil estarem em pânico

247 - A CNN Brasil começou esta quinta-feira (11) demitindo. A sucursal do Rio de Janeiro mandou nove pessoas embora, entre repórteres, produtores e até secretárias. A reportagem do portal Na Telinha apurou também que novos desligamentos estão previstos para ocorrer no turno da tarde.

De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, após os cortes, apenas uma pessoa estava trabalhando na produção da emissora CNN Rio no início desta manhã. O fato chama a atenção por ser às vésperas das eleições, período em que naturalmente exige equipe mais robusta devido ao aumento da demanda e conteúdo. Aos demitidos, a CNN Brasil alega que o canal está passando por uma reestruturação. Internamente, o clima é de tensão.

A reportagem apurou que a diretoria acredita que a sucursal carioca estava superdimensionada e que o noticiário está centralizado em São Paulo e Brasília. A estratégia da emissora, por consequência, também visa fazer com que a CNN Brasil passe a operar no azul em 2023.

