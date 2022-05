Saiba o que salvou a Netflix da falência

Apoie o 247

247 - A estreia da quarta temporada de Stranger Things, desde a última sexta-feira (27), movimentou não só as redes sociais, mas uma multidão de fãs ao redor do mundo e foi a salvação da lavoura da Netflix. A plataforma, que vem em baixa desde o início do ano, viu uma chuva de novos assinantes aparecendo para acompanhar os episódios que foram liberados do novo ano da saga. A reportagem é do portal Na Telinha.

Se no Twitter, Stranger Things foi um sucesso monumental nesses primeiros dias de lançamento da nova temporada, isso acaba sendo inversamente proporcional aos números da própria Netflix, que enfrenta uma crise sem precedentes, com perda de assinantes no mundo todo. A coisa está tão feia que a empresa decidiu até abandonar a ideia de fazer telenovelas no Brasil, ao menos neste momento.





Mas a série é sucesso mundial e no Brasil não é diferente. Considerado o segundo maior mercado de assinantes - perdendo apenas para os EUA - o país sempre foi visto como estratégico para o crescimento da plataforma e com Stranger Things deu certo. A reportagem apurou que, desde sexta-feira, houve uma grande procura de novos assinantes, na verdade de quem havia tirado a assinatura e voltou para acompanhar a nova temporada da produção.

Dados extraoficiais que a reportagem teve acesso mostram que a Netflix ganhou mais de 60 mil assinantes somente entre sexta-feira e segunda-feira (30). A empresa no Brasil considera que mais de 95% dessa procura se deu por conta do lançamento da série. Embora os números pareçam baixos, afinal o serviço tem mais de 20 milhões de assinantes no Brasil, não é assim que a banda toca.

