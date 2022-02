Saiba o valor que a Globo lucrou com a Luta entre Popó x Whindersson

Apoie o 247

247 - Serviço de pay-per-view de lutas da Globo, o Combate registrou um aumento de 70% em sua base de clientes online no último domingo (30). Segundo dados obtidos pelo Notícias da TV com fontes do mercado, mais de 100 mil usuários fizeram assinatura para assistir ao evento que tinha como duelo principal Acelino "Popó" Freitas e Whindersson Nunes.

Cada um dos novos assinantes precisou pagar ao menos o valor mensal de R$ 69,90 para ter o sinal do Combate liberado, o que representa um faturamento de, no mínimo, R$ 7 milhões para a empresa em um único dia --as escolhas pelo pacote anual, de R$ 478,80 (o equivalente a R$ 39,90 por mês), podem fazer esse número ser ainda mais expressivo.

Esses mais de 100 mil clientes são apenas aqueles que fizeram a compra diretamente pelas plataformas da Globo (Globoplay ou o site GE). A receita foi ainda maior quando somados os assinantes das operadoras de TV por assinatura, que ainda não divulgaram seus dados consolidados.

O Combate não era a única forma de assistir ao Fight Music Show, nome do evento que teve Popó x Whindersson como luta principal. Os organizadores também venderam ingressos para o público ver online em outra plataforma digital.

