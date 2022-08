Saiba quais foram as últimas palavras de Jô Soares antes de morrer

Apoie o 247

247 - A morte do apresentador Jô Soares na madrugada da última sexta-feira (5), comoveu todo o Brasil. Jô estava hospitalizado para realizar o tratamento de uma pneumonia, quando ocorreu o óbito. Matinas Suzuki Júnior, grande amigo do apresentador, concedeu uma entrevista para Renata Lo Prete e, na ocasião, contou quais foram as últimas palavras do “Gordo”, revela reportagem do portal Metrópoles.

“Ele pediu para colocar como epígrafe, no primeiro volume do nosso livro, uma frase do ator inglês Edmund Gwenn. Quando estava no leito de morte, disse a seguinte frase: ‘Morrer é fácil. Duro é fazer comédia’. Agora, uma das últimas frases que ele falou foi repetir essa frase. E e essa frase é muito reveladora do que é o Jô: ‘Viver não é tão não é tão importante. O importante é a comédia '' ', revelou Suzuki.

