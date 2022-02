Saiba quais são os 10 maiores salários da TV aberta

Apoie o 247

ICL

247 - A coluna do jornalista Ricardo Feltrin publicou no portal Splash um levantamento sobre salários de estrelas da TV aberta brasileira.

De acordo com o jornalista, o levantamento é baseado em estimativas de fontes da coluna dentro das emissoras. Nenhuma das celebridades abaixo jamais revelou salários ou faturamento.

1º lugar - Silvio Santos: R$ 10 milhões por mês

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ninguém sabe e nem imagina quanto ganha Silvio Santos, mas basta lembrar que em 2015 ele chegou a recusar uma proposta de R$ 100 milhões da JBS para estrelar uma propaganda da Friboi.

Seria a primeira vez na vida que Silvio faria propaganda para terceiros. Isso porque ele anuncia os produtos de sua empresa. E suas empresas pagam a ele como um garoto-propaganda de luxo -com certamente o maior cachê do país.

2º Faustão: R$ 3,5 milhões (ou mais)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fontes ouvidas pela coluna na Band garantem que a nova estrela da casa obtém cerca de R$ 3,5 milhões mensais entre salário, merchandising e participação em anúncios.

Isso representa quase o mesmo que Faustão, 73 anos, recebia na Globo, embora com apenas um programa semanal.

3º lugar - Luciano Huck: R$ 3,0 a R$ 3,5 milhões

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Huck já ganhava muitíssimo bem no "Caldeirão", mas sua migração para o domingo deu um senhor "upgrade" em seus vencimentos desde sempre parrudos.

Apesar de fazer apenas um programa semanal, voltamos a repetir que a tabela comercial da Globo tanto para comerciais e patrocinadores como em merchandising é uma fábula.

4º lugar - Fátima Bernardes: R$ 2,5 milhões

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A jornalista pode deixar a Globo este ano, mas nem precisa mais se preocupar com trabalho nunca mais.

Estima-se que Fátima Gomes Bernardes, 59 anos e 1m69 de altura (na TV ela até parece baixinha, mas não é) receba mensalmente, entre salário e merchandising, cerca de R$ 2,5 milhões. Às vezes até mais.

5º lugar - Ratinho: R$ 1,5 milhão

Embora esteja em baixa em audiência nos últimos anos, Ratinho, 65 anos, ainda é uma potência salarial.

Trabalha com um sistema de parceria com o SBT e recebe uma fortuna mensal com publicidade.

6º lugar - Rodrigo Faro: R$ 1,5 milhão

Outro caso que, embora não esteja atravessando a melhor das fases no ibope, ainda assim continuar com forte apelo publicitário.

Diz a lenda, entre "merchandisings" e salário, Faro, 48 anos, extrairia cerca de R$ 1,5 milhão por mês na Record.

7º lugar - Eliana: R$ 1 milhão

Depois de Fátima Bernardes é provavelmente o maior nome feminino da publicidade brasileira.

Eliana, 48 anos (absolutamente nada aparentes), também é uma estrela da propaganda que atrai um espectro muito grande de consumidoras e consumidores. Não só agrada mulheres (público majoritário de Fátima, por exemplo), como também homens.

8º lugar - William Bonner: R$ 1 milhão

Como apresentador e editor-chefe do "Jornal Nacional", o jornalista William Bonemer Júnior, 58 anos, deve amealhar ao menos R$ 1 milhão mensais, o que para seu status nem parece muito.

Em 2020 passou a ser investigado pela Receita Federal, como esta coluna publicou com exclusividade. Ele foi multado, pagou, mas rejeita a punição e está recorrendo da autuação.

9º lugar - Galvão Bueno: R$ 900 mil

Há décadas a voz mais poderosa do esporte brasileiro e, por incrível que parece, reticente para fazer trabalhos publicitários, mesmo com autorização da Globo.

São raras as campanhas e empresas que podem se dar ao luxo de ter Carlos Eduardo dos Santos Galvão Bueno, 71 anos, como garoto-propaganda. Galvão também é um próspero produtor de excelentes vinhos. E alguns mais modestos custam algo na casa dos R$ 300 a garrafa

10º lugar - Celso Portiolli: R$ 800 mil

Celso pode ser considerado há décadas um gigante na publicidade nacional. Como se diz no jargão publicitário, Celso Yunes Portiolli "entrega" ao cliente.

Em outras palavras: as empresas que anunciam com ele jamais se arrependem.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: