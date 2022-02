Saiba qual decisão Globo tomou após graves denúncias de racismo em novela

Caso ocorreu durante as gravações da novela " Nos Tempos do Imperador (2021)" edit

247 - A Globo convocou ao menos dez atores de Nos Tempos do Imperador (2021) para investigar se o diretor Vinícius Coimbra tratava de forma discriminatória os atores negros da trama de época durante suas gravações. A chamada faz parte das investigações tocadas pelo compliance da emissora, que está pressionado a resolver a questão devido à alta repercussão sobre o assunto. A reportagem é do portal Notícias da TV.

Alguns deles já deram seus depoimentos, enquanto outros ainda estão no prazo. A maioria está sendo ouvida através de chamadas de vídeo. Entre os nomes que foram chamados para se pronunciar sobre os fatos denunciados, estão a atriz Gabriela Medvedovski e o ator Michel Gomes, que fizeram o casal romântico jovem Pilar e Samuel no folhetim escrito por Thereza Falcão e Alessandro Marson.

Quem também dará o seu depoimento será a atriz Mariana Ximenes, intérprete da Condessa de Barral. A reportagem apurou que ela foi uma das primeiras a identificar e agir para tentar contornar os problemas que estavam acontecendo da novela durante as gravações em 2021.

Em um desses casos, Mariana Ximenes chegou a ligar para para o diretor de Produção de Entretenimento da Globo, Ricardo Waddington, para informar que havia algo errado com o tratamento da direção com o elenco negro do folhetim. Ela pediu ajuda ao executivo, que prometeu tentar entender e resolver o que acontecia. Mas ficou por isso mesmo.

Além da reclamação de Mariana e da denúncia feita por Cinnara Leal, Dani Ornellas e Roberta Rodrigues --que foram diretamente atingidas--, Gabriela Medvedovski e Letícia Sabatella também se posicionaram a favor da intervenção na produção.

Em documentos, inclusive, eles separavam as pessoas entre elenco branco e elenco negro. Até camarins separados havia nos Estúdios Globo.



