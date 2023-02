Saiba quem é a mãe de Júlia, fruto de relacionamento com Carluxo

A ex-secretária mora em Washington desde maio, quando foi indicada representante do Brasil no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). edit

247 - Nasceu nesta segunda-feira (13) em Washington, nos Estados Unidos, Júlia, a quarta neta de Jair Bolsonaro, filha do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) com a ex-secretária do Programa de Parcerias de Investimento Martha Seillier.

Em maio de 2022, época em que provavelmente teve início sua gestação, ela foi indicada por Bolsonaro para o cargo de representante do Brasil no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), informa reportagem do portal Extra.

Foi até essa data também que fazia ela postagens frequentes em suas redes sociais. Desde então, assumiu um perfil mais discreto.

Ainda na secretaria do ministério de Guedes, Martha costumava publicar fotos de sua rotina de trabalho, com agendas oficiais, viagens em serviço, entrevistas para veículos de imprensa, além de realizações do governo.

Em seu facebook ela também publicou um vídeo de sua participação nos atos golpistas do dia 7 de setembro de 2021, com a mensagem "Supremo é o povo".

Militante bolsonarista, Martha já recebeu recebeu do governo Bolsonaro a insígnia da Ordem de Rio Branco, condecoração oferecida pelo Itamaraty a pessoas que se destacaram nos serviços prestados ao Governo Brasileiro.

