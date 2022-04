Sakamoto: Bolsonaro dá o primeiro passo para um golpe ao ignorar decisões do Supremo

Apoie o 247

247 - Em sua coluna publicada nesta segunda-feira (25) no portal Uol, o jornalista Leonardo Sakamoto disse que Jair Bolsonaro pode dar "o primeiro passo para a instalação de um regime autoritário". "Bolsonaro arma, agora, um circo, com a ajuda de seu círculo militar próximo, para atacar o ministro do STF Luís Roberto Barroso, que disse o óbvio: que o presidente tenta usar as Forças Armadas para atacar o sistema eleitoral brasileiro", afirmou. "Às vezes, democracias morrem em silêncio, sem um único tiro".

De acordo com o jornalista, "a situação vai só piorar daqui até as eleições, com Bolsonaro tentando garantir que o STF seja visto como uma instituição suspeita de julgar seus atos como governante". "O quer também cria uma justificativa para o não reconhecimento das eleições, em caso de derrota", acrescentou.

"Quando se fala em golpe de Estado, a imagem histórica remete a uma fila de tanques descendo de Minas Gerais até o Rio de Janeiro e a imagem moderna aponta para um cabo e um soldado batendo na porta do STF, como já disse aqui. Mas o uso de tropas é desnecessário. Para um golpe, basta que o Poder Executivo passe a governar no arrepio da Constituição, ignorando ordens judiciais e leis", analisou o jornalista.

