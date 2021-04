Sakamoto: com minoria na CPI, Bolsonaro contará com apoio da máquina de ódio on-line

247 - "A CPI da Pandemia começa, nesta terça (27), com o governo contando com apenas quatro dos 11 senadores que vão analisar suas ações e omissões no combate à covid-19", escreve o jornalista Leonardo Sakamoto.

"Em minoria no espaço institucional, Bolsonaro vai travar uma guerra nas redes sociais e aplicativos de mensagens através de milícias digitais e apoiadores. É o que indica o comportamento da máquina de desinformação e de ódio a serviço do presidente, que já estão no modo CPI", acrescenta.

De acordo com o jornalista, podemos esperar "um festival de ataques ad hominem, ou seja, voltado a quem fala e não ao conteúdo que a pessoa traz". "O modus operandi não é novo, mas foi adotado na campanha eleitoral de 2018 e é repetido todas as vezes em que Bolsonaro precisa de apoio. Para quem achava que o jogo sujo só recomeçaria em 2022, a CPI deve ser um teste drive do que será oi ambiente digital tóxico no ano que vem".

