Sakamoto: 'golpismo de Valdemar respinga na candidatura de Rogério Marinho à presidência do Senado'

Apoie o 247

ICL

247 - Em sua coluna publicada nesta terça-feira (31) no portal Uol, o jornalista Leonardo Sakamoto afirma o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, "afunda ainda mais a imagem do partido, transformado em office boy do golpismo, o que respinga na campanha do seu correligionário Rogério Marinho", candidato a presidente do Senado.

"A PF, agora, quer saber se, além de assistente de golpe, o PL também se tornou uma caixa postal de propostas golpistas, já que elas apareciam em todos os lugares. Velha raposa da política, Valdemar inadvertidamente deixou aflorar um desejo de ser companheiro de cela de Torres", escreveu.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.