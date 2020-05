Sakamoto: Guedes atualiza conceito de “vagabundo do Bolsa Família”

O jornalista Leonardo Sakamoto criticou a declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que, se "falarmos que vai ter (auxílio) mais três meses, aí ninguém trabalha" edit

247 - O jornalista Leonardo Sakamoto criticou a declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que, se "falarmos que vai ter (auxílio) mais três meses, aí ninguém trabalha". "O preconceito 'Bolsa Família gera vagabundo' foi atualizado para o auxílio emergencial", escreveu o jornalista no Twitter.

O preconceito "Bolsa Família gera vagabundo" foi atualizado para o auxílio emergencial.



Ministro Paulo Guedes:



“Se falarmos que vai ter mais três meses, aí ninguém trabalha. Ninguém sai de casa e o isolamento vai ser de oito anos porque a vida está boa, está tudo tranquilo." — Leonardo Sakamoto (@blogdosakamoto) May 21, 2020

Em reunião com empresários nesta quinta-feira (21), o ministro Paulo Guedes cogitou a possibilidade de reduzir o valor do auxílio emergencial para os desamparados nesta pandemia do coronavírus - diminuiria de R$ 600 para R$ 200.

"Se falarmos que vai ter mais três meses, mais três meses, mais três meses, aí ninguém trabalha. Ninguém sai de casa e o isolamento vai ser de oito anos porque a vida está boa, está tudo tranquilo. E aí vamos morrer de fome do outro lado. É o meu pavor, a prateleira vazia", disse.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.