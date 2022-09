Sakamoto: petista foi morto a facadas no dia em que Bolsonaro defendeu 'extirpar' opositores

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Leonardo Sakamoto, em sua coluna no portal Uol, ressaltou que a violência política que resultou na morte de um apoiador do ex-presidente Lula (PT) por um bolsonarista no Mato Grosso ocorreu no mesmo dia em que Jair Bolsonaro (PL) defendeu que seus opositores fossem 'extirpados'.

"O Brasil produziu mais um cadáver por ódio político. Coincidentemente, a briga que levou ao crime ocorreu algumas horas após o presidente da República defender, em comício na praia de Copacabana, que era necessário "extirpar da vida pública" adversários políticos da esquerda", escreveu Sakamoto.

Rafael Silva de Oliveira, apoiador de Bolsonaro, desferiu ao menos 15 golpes de faca em Benedito Cardoso dos Santos, apoiador de Lula, após uma discussão política. Quando a vítima já estava no chão, Rafael pegou um machado e ainda atingiu seu pescoço. "15 facadas e um machado não é legítima defesa, mas ódio", ponderou o jornalista em seu texto.

Sakamoto analisou que a morte de Benedito "é uma péssima notícia para uma sociedade que vê a violência por motivos políticos escalar na medida que nos aproximamos do 1º turno das eleições." O jornalista também relembrou o caso do assassinato do tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda, pelo bolsonarista Jorge Guaranho e afirmou que a postura de Bolsonaro "ajuda a semear ainda mais sangue em uma eleição que será marcada por tumultos."

Não admira que o governo diga que não haverá violência política. Para ele, tudo isso é apenas "liberdade de expressão", concluiu.

Leia a íntegra no Blog do Sakamoto.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.