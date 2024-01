Sakamoto: 'polícia respeitou os bens de Carlos Bolsonaro, mas não faz o mesmo quando ocorrem operações em comunidades pobres'

Apoie o 247

247 - Em sua coluna publicada no portal Uol, o jornalista Leonardo Sakamoto afirma nesta terça-feira (30) que "os pertences e a propriedade" de Carlos Bolsonaro (Republicanos) foram respeitados pela Polícia Federal (PF) durante uma operação em endereços ligados ao do vereador do Rio. Mas, conforme o colunista, "nem sempre isso acontece quando há o cumprimento de um mandado em uma comunidade" pobre.

"Aliás, muitas vezes o pobre da comunidade nem está sendo investigado por nada e, mesmo assim, tem sua casa atropelada pelas autoridades porque vira o 'suspeito miojo', instantâneo. Deu azar de nascer no lugar errado, com a cor de pele errada", escreveu.

"Um negro e pobre com meia dúzia de papelotes de pó não recebe o mesmo tratamento social que brancos ricos flagrados desviando material para produzir 19 toneladas de crack e cocaína. Um é um traficante que merece ser esculachado, o outro um empresário que foi mal compreendido".

