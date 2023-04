Samantha Geimer, vítima de estupro por Roman Polanski, compartilha foto com o diretor 46 anos após o caso

Apoie o 247

247 - A autora Samantha Geimer, que foi vítima de estupro quando tinha 13 anos por Roman Polanski, em 1977, publicou uma foto em suas redes sociais ao lado do cineasta durante um encontro em Paris, informa o jornal O Globo. A foto foi tirada pelo marido de Samantha, David Geimer.

O encontro se deu no início de março, em virtude de uma entrevista concedida por Samantha à esposa do diretor, Emmanuelle Seigner, para a revista "Le Point". Na entrevista, a vítima defendeu seu agressor: "o que aconteceu com Polanski nunca foi um grande problema para mim. Eu nem sabia que era ilegal, que alguém poderia ser preso por isso. Eu estava bem, ainda estou bem. O fato de terem feito disso algo de grande proporção pesa terrivelmente sobre mim. Ter que repetir constantemente que não era grande coisa, é um fardo horrível".

Polanski foi preso pelo estupro nos EUA no mesmo ano em que o crime ocorreu, mas fugiu para a França antes de ser sentenciado. Antes da fuga, ele chegou a assumir a culpa e fez um acordo judicial, mas um juiz ameaçou rompê-lo, o que motivou o diretor a abandonar seu país, para onde jamais retornou.

Os Estados Unidos já tentaram extradição Polanski, mas sem sucesso. Samantha já pediu à justiça americana, em 2017, que o caso fosse encerrado. "Ele pagou sua dívida com a sociedade. É isso, fim da história. Ele fez tudo o que lhe foi pedido até que a situação ficou fora de controle e ele não teve outra escolha a não ser fugir", defendeu a escritora.

