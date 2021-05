Sardenberg fala de Bolsonaro e ignora Lula ao comentar Datafolha na Globo (vídeo)

247 - Em comentário na Globonews na noite desta quinta-feira (13), Carlos Alberto Sardenberg conseguiu ignorar o nome do ex-presidente Lula ao falar de uma pesquisa que mostra o ex-presidente liderando em disparada.

No primeiro turno, a pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta mostra Lula com 41% dos votos totais, contra 23% de Jair Bolsonaro - 18 pontos de diferença. No segundo turno, Lula aparece com 55% e Bolsonaro, 32%. Outros candidatos, como Sergio Moro, Ciro Gomes, Luciano Huck e João Doria aparecem com percentuais de 7% para baixo.

Questionado se o presidente Bolsonaro “nem corre o risco de ir para o segundo turno em 2022”, o comentarista responde: “É, essa conversa começou a aparecer a partir dessa última pesquisa, porque ele ficou com 23% na simulação de primeiro turno. 23% leva para o segundo turno porque os outros candidatos estão… a chamada terceira via estão com pontuações muito baixas”.

“Mas se a situação do presidente continuar se deteriorando, é possível que ele caia abaixo dos 20%, 23%, e aí abre espaço para o surgimento de uma outra candidatura, de um outro polo que possa chegar. Porque antes o presidente fazia 35%, 36%... e aí é difícil bater. Mas chegar aos 23% é possível. E aí a gente teria um segundo turno sem o presidente Bolsonrao”, acrescenta, ignorando completamente quem lidera a disputa.

Assista:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.