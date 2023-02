SBT acaba com sonho de noivos e justiça enquadra emissora

Apoie o 247

247 - Idealizado para realizar os sonhos de muitos casais, o Fábrica de Casamentos provocou um pesadelo para o SBT. A emissora comandada por Silvio Santos terá que pagar uma indenização de R$ 74 mil a um casal escolhido para participar do programa.

De acordo com informações divulgadas pelo colunista Rogério Gentile no UOL , os noivos, que tiveram as identidades preservadas, se inscreveram para participar do programa e foram selecionados em 2016. O casamento deles foi marcado para 14 de dezembro do mesmo ano, mas foi cancelado pela produção do programa cerca de 20 dias antes.

No processo, o casal alega que o evento foi cancelado por “mudança no cronograma” do Fábrica de Casamentos. Quando souberam disso, eles tinham convidado cerca de 100 pessoas, que precisaram ser desconvidadas. Além disso, eles precisaram devolver os presentes recebidos e explicar para a filha, então com oito anos, que o casamento não ocorreria mais.



