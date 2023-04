SBT demite Benjamin Back e apresentador se pronuncia: 'não entendi muito bem'

Apoie o 247

247 - Apresentador do programa Arena SBT, Benjamin Back foi demitido da emissora de Silvio Santos nesta quinta-feira (20). O jornalista estava desde setembro de 2020 no comando do debate esportivo --que vai seguir no ar, mas com outro apresentador. Benja ficou surpreso com a decisão. "Não entendi muito bem", disse ele por telefone ao portal Notícias da TV.

A assessoria de imprensa do SBT confirmou a informação e justificou o corte como uma reestruturação de custos na empresa. Afirmou que Back tem portas abertas para voltar em outros projetos e funções em um novo modelo de contratação. A coluna apurou que Benjamin Back saiu pelo seu alto salário

