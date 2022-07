SBT demite humorista Léo Lins após piada sobre criança com hidrocefalia (vídeo)

Apoie o 247

247 - O SBT confirmou que o humorista Leo Lins não faz mais parte do elenco da emissora após uma fala sobre o Teleton e uma criança com hidrocefalia. A informação foi publicada nesta segunda-feira (4) pela coluna Notícias da TV, no portal Uol.

Em um show de stand-up, ele afirmou que assistiu a um vídeo de um menino no interior do Ceará com a condição. Na avaliação dele, a família usaria a doença para ter acesso a recursos hídricos. Teleton é uma campanha de mobilização para as causas de pessoas com deficiência.

"Eu acho muito legal o Teleton, porque eles ajudam crianças com vários tipos de problema. Vi um vídeo de um garoto no interior do Ceará com hidrocefalia. O lado bom é que o único lugar na cidade onde tem água é a cabeça dele. A família nem mandou tirar, instalou um poço. Agora o pai puxa a água do filho e estão todos felizes", disse Lins.

Mas que cara idiota isso não é humor é um crime Léo Lins você não sabe o que passa uma mãe uma família com uma criança com esse problema tão sério que é a hidrocefalia seu estúpido!!! pic.twitter.com/K08ingJnr1 — Mell 🌐🍼 (@MariaOl22323226) July 4, 2022

