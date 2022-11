SBT demite jornalista que fez pergunta dura ao governador do Rio sobre corrupção

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Humberto Nascimento, editor-chefe do telejornal "SBT Rio", foi demitido esta semana e, colegas do jornalista, que pediram anonimato, dizem que a dispensa ocorreu por motivos políticos, revela o jornalista Mauricio Stycer, em sua coluna no Uol.

De acordo com a reportagem, uma pergunta capciosa feita ao governador reeleito do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PL) incomodou não só o gestor, mas a diretoria do SBT. Durante o debate com os candidatos ao governo do Rio em 17 de setembro, Nascimento perguntou se Castro não temia que o eleitor o comparasse com gestões anteriores a dele, marcadas pela corrupção.

“Candidato, o sr. é alvo de duas delações por corrupção. O seu secretário de polícia está preso por suspeita de corrupção. O escândalo do Ceperj (Fundação Centro Estadual de Estatística, Pesquisa e Formação de Servidores Públicos do Rio) é um escândalo essencialmente de corrupção. O seu novo candidato a vice é ligado a Sérgio Cabral, preso e condenado por corrupção. O sr. foi vice de um governador afastado por suspeita de corrupção. Diante de tudo isso o sr. não teme que o eleitor olhe pro sr. e enxergue um Cabritzel, a mistura de Sérgio Cabral com Wilson Witzel?”

"Com certeza, não. Meu nome é Claudio Castro", respondeu o governador. "Eu tenho governado o Rio de Janeiro nos últimos dois anos e não sou réu em nenhuma ação. Nenhuma”. O vídeo com a pergunta do jornalista viralizou na internet.

Procurado, o SBT afirmou que "não procede" a afirmação dos colegas do jornalista.

Nascimento, que estava na emissora há 12 anos, não se pronunciou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.