      SBT rebate Ludmilla após cantora acusar emissora de “dar voz” ao racismo

      A cantora voltou a reforçar que a questão vai além de sua trajetória pessoal e envolve responsabilidade institucional

      SBT rebate Ludmilla após cantora acusar emissora de “dar voz” ao racismo (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

      247 - O SBT divulgou uma nota oficial após Ludmilla recusar um convite para ser homenageada pela emissora e acusar o canal de “dar voz” ao racismo. A polêmica ganhou força nas redes sociais no fim de semana e foi detalhada pelo Metrópoles, que recebeu o posicionamento do canal.

      Ludmilla rejeitou participar da homenagem anunciada pelo SBT ao afirmar que seria incoerente aceitar reconhecimento de uma emissora que mantém no ar o apresentador Marcão do Povo, com quem ela trava uma disputa judicial desde 2017, quando ele usou a expressão racista "macaca" ao se referir à cantora. 

      Em vídeo publicado em suas redes sociais, Ludmilla afirmou: “Eu não posso aceitar uma homenagem enquanto essa mesma emissora segue dando voz, segue dando espaço, respaldo e pessoas convenientes com a atitude racista, entendeu? Isso para mim é incoerente e inaceitável.” A artista também divulgou um trecho do programa Primeiro Impacto em que Marcão do Povo agradece a Silvio Santos e à família Abravanel, destacando que sua permanência no ar simbolizaria, para ela, a falta de posicionamento da emissora.

      A cantora voltou a reforçar que a questão vai além de sua trajetória pessoal e envolve responsabilidade institucional. Em outra publicação, escreveu: “A maior homenagem para mim nesse momento seria justiça. Eu não posso acreditar que esse silêncio seja de apoio para uma atitude criminosa.”

      A resposta do SBT veio em nota enviada ao Metrópoles. No comunicado, a emissora afirma: “O SBT não compactua com atos, insinuações, discursos ou quaisquer manifestações de cunho racista, e repudia todas as formas de discriminação.” O texto não menciona diretamente Marcão do Povo, que afirma ter sido inocentado das acusações feitas por Ludmilla.

