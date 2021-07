Scarlett Johansson está grávida de seu segundo filho

Os boatos sobre uma segunda gravidez de Scarlett surgiram porque a atriz deixou de comparecer a vários eventos presenciais do lançamento do filme Viúva Negra edit

247 - A atriz Scarlett Johansson está esperando seu primeiro filho com o ator Colin Jost, com quem tem um relacionamento desde 2017. A estrela do filme Viúva Negra já é mãe de Rose Dorothy, fruto da relação com o jornalista Romain Dauriac. A informação é do portal Na Telinha.

Segundo o Page Six, o primeiro herdeiro de Scarlett e Colin está prestes a nascer. "Scarlett está grávida, mas tem mantido tudo muito quieto. Ela tem se mantido muito discreta", afirmou uma fonte à publicação.

Os boatos sobre uma segunda gravidez de Scarlett surgiram porque a atriz deixou de comparecer a vários eventos presenciais do lançamento do filme Viúva Negra, optando por aparições virtuais.

