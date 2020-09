Secretário de Cultura, Mario Frias é mais um a posar para foto segurando fuzil

247- O Secretário de Cultura de Bolsonaro, Mario Frias, segue fiel aos princípios de seu chefe e apareceu em uma foto segurando fuzil . Segundo a jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo, a imagem foi publicada pelo perfil do Clube de Tiro Brasília no Instagram e apagada após contato da coluna.

Segundo Bergamo, Frias esteve no espaço no sábado (26). Na foto, ele aparece ao lado de um homem que se identifica como instrutor de armamento e tiro. “'Povo armado jamais será escravizado!' Neste sábado tive a honra de dividir um pouco de conhecimento com o nosso secretário de Cultura. Obrigado pela confiança, amigo!”, dizia o texto que acompanhava a imagem.