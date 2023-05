Sede da monarquia britânica, Palácio de Buckingham escolheu imagens para serem vetadas pela BBC, denuncia o The Guardian

Apoie o 247

247 - Sediada em Londres, capital da Inglaterra, a BBC permitiu que integrantes do Palácio de Buckingham, sede da monarquia britânica, escolhesse quais imagens não poderiam ser usadas na cobertura sobre a coroação do Rei Charles III, levantando questões sobre a imparcialidade da emissora nacional em relação à monarquia. "Já há indícios de que a casa real está escolhendo o que pode ser visto pelo público", destacou a reportagem publicada nesta sexta-feira (5) pelo jornal The Guardian.

De acordo com a publicação, pessoas com conhecimento da situação afirmaram que a BBC enviou material ao palácio para aprovação na programação, apenas para o Palácio de Buckingham declarar que certas peças não poderiam ser usadas. "O equilíbrio de poder está um pouco mais com a família real do que com a BBC no momento", disse uma fonte da emissora.

A matéria apontou que a cobertura da coroação da BBC está sendo dirigida por Claire Popplewell, uma das responsáveis pela gestão do relacionamento da emissora com o palácio. Ela foi nomeada no início deste ano pelo Rei Charles como a comandante da Ordem Real Vitoriana, concedida àqueles que serviram ao monarca. Ao contrário de outras honras, concedidas por recomendação do governo, os destinatários deste prêmio são selecionados pessoalmente pelo rei.

Outro lado

Um porta-voz da BBC disse que os profissionais da emissora estão "focados em oferecer uma grande cobertura e não reconhecemos nenhuma caracterização que sugira que comprometemos nossa integridade editorial em qualquer uma de nossas produções".

Coroação

Neste sábado (6) vai acontecer a cerimônia de coroação do Rei Charles III, novo monarca britânico. O Reino Unido (RU) tem uma monarquia parlamentarista - rei como chefe de estado e o primeiro-ministro (Rishi Sunak) como chefe de governo. A Inglaterra é uma das três nações da Grã-Bretanha, que tem Escócia e País de Gales. O RU é a união política desses três países com a Irlanda do Norte, formando quatro territórios.

