Sem Bolsonaro, violência contra jornalistas cai 51,86% em 2023, aponta FENAJ

247 - A Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) informou que foram registrados 181 casos de agressão contra profissionais da imprensa no ano passado, um número 51,86% menor, em comparação com os 376 registrados em 2022. Os 181 casos representam 34,07% a mais do que os 135 contabilizados em 2018, antes de Bolsonaro ser eleito. O Relatório da Violência contra Jornalistas e Liberdade de Imprensa no Brasil 2023, elaborado pela Fenaj, será lançado na próxima quinta-feira (25), às 15h, no auditório do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio de Janeiro (RJ).

De acordo com a FENAJ, "o decréscimo de 51,86% no total de casos foi consequência direta da ainda mais significativa retração no número de episódios de duas categorias de violência: a Descredibilização da imprensa e a Censura, ambas infladas em 2022 (e nos três anos anteriores), por ação de Jair Bolsonaro".

Presidenta da FENAJ, Samira de Castro afirmou que é necessário "continuar em alerta e mobilizados, porque as cifras continuam muito elevadas". "A realidade cotidiana do trabalho dos jornalistas permanece preocupante. As agressões à categoria e ao Jornalismo continuam e, em determinadas categorias de violência, até cresceram significativamente em 2023".

