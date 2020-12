Sem máscara, Bolsonaro encontra Silvio Santos, de 90 anos, e criticado nas redes

247 - Jair Bolsonaro teve um encontro com Silvio Santos nessa terça-feira (15), em cerimônia de entrega de um selo que homenageia o fundador do SBT. Os dois não usavam máscara na cerimônia.

Internautas criticaram a solenidade. "Bom que o Brasil não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade, na economia, na saúde", escreveu um deles

Fotos do evento foram postadas nas redes sociais oficias do palácio do Planalto, nas contas do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e do ministro das Comunicações, Fábio Faria, que estava presente e usava máscara.

Bom q o Brasil não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade, na economia, na saúde,n........ — Tchê chéo heck (@cheoheck) December 16, 2020

O sujeito sai de uma aglomeração e vai para casa de um ancião de 90 anos, sem máscara! Irresponsável! — LudeMoraes 🇧🇷🇮🇹 (@DeMoraesLucia1) December 16, 2020

Para lançar selo em homenagem aos apoiadores deste desgoverno , a EBCT serve !!

Hipocresia pura !! — Roque Sanabria (@r526sanabria) December 16, 2020

O conhecimento liberta. Saiba mais