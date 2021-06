'Sem pressão das ruas, Exército se curvará cada vez mais a Bolsonaro', diz Nassif

Para o jornalista, atrás do discurso dos militares de "apoio integral à disciplina e à visão das Forças Armadas como poder de Estado" está o "endosso tácito às arbitrariedades de Bolsonaro" edit

247 - Em texto publicado no jornal GGN neste sábado (5), o jornalista Luis Nassif avaliou a decisão do comandante do Exército, Paulo Sérgio Oliveira, de não punir o ex-ministro da Saúde e general Eduardo Pazuello por participação em ato político ao lado de Jair Bolsonaro.

Segundo Nassif, atrás do discurso dos militares de "apoio integral à disciplina e à visão das Forças Armadas como poder de Estado" está o "endosso tácito às arbitrariedades de Bolsonaro".

Na opinião do jornalista, "sem o alarido das ruas, o Exército poderá se curvar cada vez mais a Bolsonaro. Afinal, tornou-se uma corporação sem nenhum verniz intelectual, sem projeto algum de país, sem uma liderança de fôlego sequer, meramente administrando alianças com outros setores e benesses para a corporação".

A impunidade de Pazuello repercutiu mal nos quartéis, gerando preocupação em comandantes de tropas, que temem uma maior aproximação de seus subalternos com o mundo da política.

