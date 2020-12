Sem vacina, o Brasil é refém do descaso de Bolsonaro, diz o jornal Estado de S. Paulo

247 – Co-responsável pela ascensão do bolsonarismo, ao apoiar o golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff e a prisão política do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o jornal Estado de S. Paulo hoje vê o Brasil perdido e à deriva. "A Nação está refém do inconcebível descaso de Jair Bolsonaro pela vida e pela saúde pública, quando, como ocorre em qualquer país normal, deveria ser bem liderada por seu presidente no curso da mais letal emergência sanitária que se abateu sobre o Brasil desde 1918", aponta o texto do editorial desta quinta-feira 31.

"Nesta hora grave, a postura insultuosa de Bolsonaro diante das aflições dos brasileiros deve ser vista como uma traição ao juramento por ele prestado sobre a Constituição ao tomar posse como presidente da República. Aquele que deveria ser o líder de todos os esforços nacionais para acabar com um flagelo que há dez longos meses exaure o espírito de milhões de seus compatriotas, ao contrário, é o primeiro de uma penca de sabotadores desses esforços. E com indisfarçável satisfação", prossegue o editorial.

"Não se esperava que o Brasil fosse um dos primeiros países a vacinar seus cidadãos. Afinal, havia países mais desenvolvidos com condições de sair na frente em suas campanhas de vacinação. Tampouco condiz com a grandeza do País não haver sequer previsão segura do início da imunização por aqui. E não há porque Bolsonaro nunca quis que houvesse", finaliza o editorial, que não tem a coragem de propor o óbvio: o Fora Bolsonaro.

O conhecimento liberta. Saiba mais