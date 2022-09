Sentimento do eleitorado está piorando em relação a Bolsonaro pelo todo, não por um momento diz Míriam Leitão

"Bolsonaro, que despreza a democracia, não consegue entender as complexas equações do eleitorado”, afirma a jornalista edit

247 - A jornalista Míriam Leitão afirma, em sua coluna no jornal O Globo, que “o sentimento do eleitorado está piorando em relação a Bolsonaro”, apesar das melhoras dos indicadores de inflação, crescimento e emprego no último trimestre. “A explicação desse enigma é a de que o eleitor julga o candidato à reeleição pelo todo, e não por um momento, seja ruim ou bom”, avalia.

“Isso se confirma na pesquisa Ipec, divulgada na segunda-feira, pela Rede Globo. A rejeição de Bolsonaro ficou em 50%, nível altíssimo, mas são 59% os que desaprovam o seu jeito de governar, que chega a 62% entre as mulheres. Nada do que ele fez funcionou: manipulações da economia para produzir um trimestre bom, aumento de benefícios, criação de bolsas, declarações a favor de mulheres”, destaca a jornalista.

Ainda segundo ela, “Bolsonaro tem executado truques de curto prazo, na economia, em suas estratégias de campanha, mas nada tem funcionado. O eleitor duvida. Bolsonaro tenta agradar às mulheres, mas ele sempre as tratou mal, faz um programa para os pobres, mas sempre desprezou os pobres. Houve a pandemia, e ele agiu mal enquanto o país sofria. Bolsonaro garante que a pobreza está caindo, mas todos sentem o efeito do aumento da miséria no país”.

“Nesta esquina entre economia e política, onde eu habito, muita coisa acontece. Mas nada é automático. Há sutilezas e reflexões. Bolsonaro, que despreza a democracia, não consegue entender as complexas equações do eleitorado”, finaliza.

