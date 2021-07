Sérgio Mamberti revela bissexualidade aos 82 anos: ‘Não adianta querer se esconder’

247 - Sérgio Mamberti, de 82 anos, ator consagrado por tantos trabalhos na TV, cinema e teatro, resolveu fazer uma revelação bomba sobre a sua sexualidade. Em entrevista ao site Notícias da TV, o veterano revelou que é bissexual.

“Eu sempre falo com muita delicadeza desses temas. Mas num livro como esse, que é tão pessoal, eu não posso deixar de falar disso. Foram experiências muito profundas. Tanto que ouvi por parte da imprensa, comentários dizendo: ‘Olha, o Mamberti é bissexual’. Não me sinto bem com esses rótulos para mim. Na verdade, são encontros. Eu prefiro chamar de encontros, não importa qual é o gênero”, disse Sérgio sobre seu livro autobiográfico lançado em abril.

Além de ter se casado com Vivian, sua ex-mulher, do qual Mamberti teve três filhos: Eduardo, Carlos e Fabrício, ele também falou sobre o seu relacionamento com um homem, Ednaldo Torquato, do qual ficou junto por 37 anos.

“Não adianta querer esconder, porque a qualquer hora isso pode vir à tona. E se você já não assumiu antes, fica numa situação muito complicada. Eu, particularmente, com relação aos meus filhos, falei logo de cara. Muitos amigos meu Muitos amigos meus, na época, falaram: ‘Você não pode fazer isso’. Mas como é que eu ia esconder dos meus filhos que eu estava com um companheiro, sendo que ele morava comigo? Talvez, a gente tenha tido, em alguns momentos, que enfrentar determinados problemas, mas muito menores do que se eu estivesse tentando esconder “, contou.

